На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям
2025-11-19T10:56+0300
2025-11-19T10:56+0300
2025-11-19T10:56+0300
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по крупному коррупционному скандалу в энергосфере, по пяти статьям, в том числе отмывании средств, сообщил в среду депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "НАБУ объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям. Что именно: создание преступной организации; незаконное воздействие на министра энергетики и обороны; контроль за финансовыми потоками в энергетике; отмывание средств; вербовка участников преступной организации", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Гончаренко*, ссылаясь на документы обвинений, заявил также, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Вот и последний раз тоже вместе убегали", - добавил депутат. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по крупному коррупционному скандалу в энергосфере, по пяти статьям, в том числе отмывании средств, сообщил в среду депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям. Что именно: создание преступной организации; незаконное воздействие на министра энергетики и обороны; контроль за финансовыми потоками в энергетике; отмывание средств; вербовка участников преступной организации", - написал Гончаренко
В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем
Гончаренко*, ссылаясь на документы обвинений, заявил также, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Вот и последний раз тоже вместе убегали", - добавил депутат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов