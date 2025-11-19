Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/mindich-864693716.html
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям - 19.11.2025, ПРАЙМ
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T10:56+0300
2025-11-19T10:56+0300
общество
мировая экономика
украина
рф
алексей гончаренко
владимир зеленский
набу
рада
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по крупному коррупционному скандалу в энергосфере, по пяти статьям, в том числе отмывании средств, сообщил в среду депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "НАБУ объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям. Что именно: создание преступной организации; незаконное воздействие на министра энергетики и обороны; контроль за финансовыми потоками в энергетике; отмывание средств; вербовка участников преступной организации", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Гончаренко*, ссылаясь на документы обвинений, заявил также, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Вот и последний раз тоже вместе убегали", - добавил депутат. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20251119/mindich-864689737.html
https://1prime.ru/20251118/sredstva-864676610.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_481c82f1654d5411fe05931075fc99a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, рф, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, рада, энергоатом
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада, Энергоатом
10:56 19.11.2025
 
На Украине бизнесмену Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям

Экс-соратнику Зеленского Миндичу предъявили обвинение по пяти статьям

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле по крупному коррупционному скандалу в энергосфере, по пяти статьям, в том числе отмывании средств, сообщил в среду депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"НАБУ объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям. Что именно: создание преступной организации; незаконное воздействие на министра энергетики и обороны; контроль за финансовыми потоками в энергетике; отмывание средств; вербовка участников преступной организации", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Наручники
В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем
09:30
Гончаренко*, ссылаясь на документы обвинений, заявил также, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Вот и последний раз тоже вместе убегали", - добавил депутат.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
СМИ: часть украденных Миндичем денег могла быть направлена в Россию
Вчера, 23:07
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАРФАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийНАБУРадаЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала