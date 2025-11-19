Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР

https://1prime.ru/20251119/minfin-864684515.html
ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России наградило почетной грамотой генерального директора Государственного алмазного трейдера Южно-Африканской Республики Нозифиво Мзамо за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.
Как сообщили в консульстве, почетную грамоту министерства финансов Мзамо вручил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Церемония награждения состоялась "на полях" пленарного заседания рабочих органов Кимберлийского процесса в генеральном консульстве в Дубае.
"Награда вручена в знак признания значительного вклада в развитие и укрепление деятельности Кимберлийского процесса, а также за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС", - отметили в консульстве.
В ходе церемонии Моисеев поблагодарил Мзамо за ее вклад в качестве руководителя работы экспертной миссии Кимберлийского процесса в снятие запрета на экспорт центральноафриканских алмазов и восстановлении ЦАР в качестве ее полноправного участника.
Он также подчеркнул высокий уровень отраслевого взаимодействия между Россией и ЮАР в рамках БРИКС, направленного на обеспечение устойчивого и ответственного развития мирового алмазного рынка.
