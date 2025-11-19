Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/minfin-864684515.html
Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР
Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР
Министерство финансов России наградило почетной грамотой генерального директора Государственного алмазного трейдера Южно-Африканской Республики Нозифиво Мзамо... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T06:07+0300
2025-11-19T06:07+0300
экономика
россия
финансы
дубай
рф
цар
алексей моисеев
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864684515.jpg?1763521670
ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России наградило почетной грамотой генерального директора Государственного алмазного трейдера Южно-Африканской Республики Нозифиво Мзамо за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае. Как сообщили в консульстве, почетную грамоту министерства финансов Мзамо вручил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Церемония награждения состоялась "на полях" пленарного заседания рабочих органов Кимберлийского процесса в генеральном консульстве в Дубае. "Награда вручена в знак признания значительного вклада в развитие и укрепление деятельности Кимберлийского процесса, а также за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС", - отметили в консульстве. В ходе церемонии Моисеев поблагодарил Мзамо за ее вклад в качестве руководителя работы экспертной миссии Кимберлийского процесса в снятие запрета на экспорт центральноафриканских алмазов и восстановлении ЦАР в качестве ее полноправного участника. Он также подчеркнул высокий уровень отраслевого взаимодействия между Россией и ЮАР в рамках БРИКС, направленного на обеспечение устойчивого и ответственного развития мирового алмазного рынка.
дубай
рф
цар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, дубай, рф, цар, алексей моисеев, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Дубай, РФ, ЦАР, Алексей Моисеев, Минфин РФ
06:07 19.11.2025
 
Минфин наградил алмазного трейдера ЮАР

Минфин России наградил алмазного трейдера ЮАР Мзамо

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 19 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России наградило почетной грамотой генерального директора Государственного алмазного трейдера Южно-Африканской Республики Нозифиво Мзамо за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.
Как сообщили в консульстве, почетную грамоту министерства финансов Мзамо вручил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Церемония награждения состоялась "на полях" пленарного заседания рабочих органов Кимберлийского процесса в генеральном консульстве в Дубае.
"Награда вручена в знак признания значительного вклада в развитие и укрепление деятельности Кимберлийского процесса, а также за активное продвижение отраслевых инициатив в рамках БРИКС", - отметили в консульстве.
В ходе церемонии Моисеев поблагодарил Мзамо за ее вклад в качестве руководителя работы экспертной миссии Кимберлийского процесса в снятие запрета на экспорт центральноафриканских алмазов и восстановлении ЦАР в качестве ее полноправного участника.
Он также подчеркнул высокий уровень отраслевого взаимодействия между Россией и ЮАР в рамках БРИКС, направленного на обеспечение устойчивого и ответственного развития мирового алмазного рынка.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыДубайРФЦАРАлексей МоисеевМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала