Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей - 19.11.2025
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:59+0300
2025-11-19T16:59+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых. На предыдущих аукционах Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда.
16:59 19.11.2025
 
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей

Минфин разместил на аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом на 131,411 млрд руб

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых.
На предыдущих аукционах Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда.
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс
