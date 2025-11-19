https://1prime.ru/20251119/minfin-864712836.html
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:59+0300
2025-11-19T16:59+0300
2025-11-19T16:59+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых. На предыдущих аукционах Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда.
https://1prime.ru/20251119/ofz-864501215.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ с переменным купонным доходом на 131,411 млрд руб
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых.
На предыдущих аукционах Минфин
разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда.
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс