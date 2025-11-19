Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20251119/minfin-864712836.html

2025-11-19T16:59+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых. На предыдущих аукционах Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда.

