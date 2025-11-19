https://1prime.ru/20251119/minfin-864723890.html
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 154 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 154 миллиарда рублей - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 154 миллиарда рублей
Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 154 миллиарда рублей по номиналу,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T21:50+0300
2025-11-19T21:50+0300
2025-11-19T21:50+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 154 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда. Цена отсечения составила 92,706% от номинала, средневзвешенная цена - 92,7538% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,75% годовых, средневзвешенная доходность - 14,75% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда. Цена отсечения составила 85,789% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26253 на 2,27 миллиарда рублей. "Долговой рынок незначительно корректировался в преддверии сегодняшних аукционов. Снижение котировок облигаций поддерживалось публикацией несколько негативной статистики по ценовым ожиданиям предприятий, достигших максимальных уровней с января текущего года. Такая динамика усиливает неопределенность на рынке относительно возможности снижения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России", – говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. "В этих условиях на текущих аукционах отмечался умеренный интерес со стороны инвесторов на долгосрочную бумагу. Дополнительно спрос ограничивала специфика размещения - впервые был предложен новый долгосрочный выпуск с фиксированным купоном. Как правило, спрос на дебютные выпуски складывается на пониженных значениях, так как бумаги еще не имеют историю торгов, и участники проявляют осторожность", – добавил эксперт. Для выпуска ОФЗ 26253 в среду состоялось дебютное размещение. "На вторичном рынке мы оцениваем справедливый уровень доходности нового выпуска с учетом итогов торгов накануне по сопоставимым по дюрации выпускам ОФЗ-ПД на уровне 14,55% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в размере 20 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к нашей оценке справедливого уровня на вторичном рынке", - говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин РФ по итогам семи прошедших в октябре-ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 2,918 триллиона рублей, обеспечив на 76,8% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864721940.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, россия, минфин
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 154 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом двух серий на 154 миллиарда рублей
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 154 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин
разместил ОФЗ 26253 с погашением в октябре 2038 года на 20,402 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 48,359 миллиарда. Цена отсечения составила 92,706% от номинала, средневзвешенная цена - 92,7538% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,75% годовых, средневзвешенная доходность - 14,75% годовых.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 131,411 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 178,377 миллиарда. Цена отсечения составила 85,789% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8604% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,93% годовых, средневзвешенная доходность - 14,91% годовых.
В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26253 на 2,27 миллиарда рублей.
"Долговой рынок незначительно корректировался в преддверии сегодняшних аукционов. Снижение котировок облигаций поддерживалось публикацией несколько негативной статистики по ценовым ожиданиям предприятий, достигших максимальных уровней с января текущего года. Такая динамика усиливает неопределенность на рынке относительно возможности снижения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России", – говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.
"В этих условиях на текущих аукционах отмечался умеренный интерес со стороны инвесторов на долгосрочную бумагу. Дополнительно спрос ограничивала специфика размещения - впервые был предложен новый долгосрочный выпуск с фиксированным купоном. Как правило, спрос на дебютные выпуски складывается на пониженных значениях, так как бумаги еще не имеют историю торгов, и участники проявляют осторожность", – добавил эксперт.
Для выпуска ОФЗ 26253 в среду состоялось дебютное размещение. "На вторичном рынке мы оцениваем справедливый уровень доходности нового выпуска с учетом итогов торгов накануне по сопоставимым по дюрации выпускам ОФЗ-ПД на уровне 14,55% годовых. Таким образом, аукцион прошел с премией в размере 20 базисных пунктов по средневзвешенной доходности к нашей оценке справедливого уровня на вторичном рынке", - говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Минфин РФ по итогам семи прошедших в октябре-ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 2,918 триллиона рублей, обеспечив на 76,8% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей.
Инфляция в России за неделю составила 0,11%