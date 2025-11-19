https://1prime.ru/20251119/minoborony-864685810.html
Киев применил четыре ракеты ATACMS при попытке нанести удар по Воронежу
Киев применил четыре ракеты ATACMS при попытке нанести удар по Воронежу - 19.11.2025, ПРАЙМ
Киев применил четыре ракеты ATACMS при попытке нанести удар по Воронежу
Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре ракеты ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:12+0300
2025-11-19T08:12+0300
2025-11-19T08:12+0300
россия
воронеж
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863392619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31d0bda29353a9b651decbd6abf80259.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре ракеты ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. "По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251118/spetsoperatsiya-864647654.html
воронеж
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863392619_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e5bf6b31b30e0ce92b740a471692bc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронеж, киев, сша
РОССИЯ, Воронеж, Киев, США
Киев применил четыре ракеты ATACMS при попытке нанести удар по Воронежу
Минобороны: ВСУ применили четыре ракеты ATACMS для удара по Воронежу