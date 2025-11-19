https://1prime.ru/20251119/minpromtorg-864728792.html
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита - 19.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита
Информация о планирующихся Минпромторгом РФ проверках заведений общественного питания не соответствует действительности, сообщили журналистам в ведомстве. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T23:31+0300
2025-11-19T23:31+0300
2025-11-19T23:31+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Информация о планирующихся Минпромторгом РФ проверках заведений общественного питания не соответствует действительности, сообщили журналистам в ведомстве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что рестораторы в России готовятся к проверкам, инициированным Минпромторгом РФ, в рамках которых якобы ведомство хочет убедиться в наличии российских вин в меню. "Информация, распространяемая в ряде телеграм-каналов о якобы планирующихся Минпромторгом России проверках заведений общепита, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251114/gruzdev-864536464.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита
В Минпромторге опровергли информацию о проверках заведений общепита