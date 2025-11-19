https://1prime.ru/20251119/minpromtorg-864728792.html

Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита

2025-11-19T23:31+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Информация о планирующихся Минпромторгом РФ проверках заведений общественного питания не соответствует действительности, сообщили журналистам в ведомстве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что рестораторы в России готовятся к проверкам, инициированным Минпромторгом РФ, в рамках которых якобы ведомство хочет убедиться в наличии российских вин в меню. "Информация, распространяемая в ряде телеграм-каналов о якобы планирующихся Минпромторгом России проверках заведений общепита, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

