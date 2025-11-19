https://1prime.ru/20251119/moldaviya-864712185.html

В Молдавии профсоюзы призвали власти повысить зарплаты госслужащим

КИШИНЕВ, 19 ноя - ПРАЙМ. Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии призывает правительство повысить с 1 января зарплаты государственным служащим, отмечая, что их текущий уровень не покрывает основные потребности. Ранее профсоюзы Молдавии обратились к правительству республики с просьбой повысить минимальную месячную заработную плату по стране с 5,5 тысячи леев (325 долларов) до 8 тысяч 50 леев (475 долларов). Запрос тогда был направлен в адрес премьер-министра республики Александра Мунтяну, министра финансов Адриана Гаврилицэ и министра труда и социальной защиты Натальи Плугару. "Конфедерация призывает правительство и министерство финансов: повысить заработную плату в государственном секторе с 1 января 2026 года; установить минимальный базовый уровень заработной платы в размере 3000 леев (175 долларов – ред.) для расчета заработной платы в государственном секторе; привести среднюю заработную плату в сфере образования в соответствие со средней заработной платой по экономике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюзов. Поясняется, что согласно данным Национального бюро статистики, 37,8% работников государственного сектора получают ежемесячную заработную плату до 466 долларов, что не покрывает национальный прожиточный минимум – 366 долларов в месяц. Ситуация в сфере образования еще хуже, в ней ниже этого уровня получает заработную плату 41% работников. Конфедерация обращает внимание на то, что в условиях роста стоимости жизни, семье из четырех человек требуется около 2,1 тысячи долларов в месяц на покрытие основных расходов. "В этих условиях текущий уровень заработной платы не обеспечивает достойного уровня жизни и не гарантирует наличие квалифицированных кадров в секторах жизнеобеспечения", - отмечается в сообщении. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

