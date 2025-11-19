Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/mosgorsud-864678920.html
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi - 19.11.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T00:41+0300
2025-11-19T00:41+0300
россия
общество
москва
рф
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864678920.jpg?1763502081
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Дорогомиловский суд Москвы признал автоблогера виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) и отправил на три года в колонию общего режима. Кроме того, суд назначил Алиасхабову штраф в 1 миллион рублей. Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег. Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказывал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, рф, мосгорсуд
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Мосгорсуд
00:41 19.11.2025
 
Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi

Мосгорсуд пересмотрит приговор блогеру Wengallbi за попытку дать взятку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды.
Приговор обжаловали и прокуратура, и защита.
Дорогомиловский суд Москвы признал автоблогера виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) и отправил на три года в колонию общего режима. Кроме того, суд назначил Алиасхабову штраф в 1 миллион рублей.
Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве.
По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег.
Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказывал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАРФМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала