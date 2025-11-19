https://1prime.ru/20251119/mosgorsud-864678920.html

Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), осужденному на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор в отношении Алиасхабова назначено на 12.00 среды. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Дорогомиловский суд Москвы признал автоблогера виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ) и отправил на три года в колонию общего режима. Кроме того, суд назначил Алиасхабову штраф в 1 миллион рублей. Как было установлено в суде, 26 февраля автомобиль, за рулем которого находился блогер, остановил инспектор ДПС на Кутузовском проспекте в Москве. По данным следствия, желая избежать ответственности за вождение без прав, Алиасхабов попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей, положив её между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор ДПС пресек незаконные действия, отказавшись от получения денег. Вину в совершении преступления блогер признал. Защита просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а также учесть смягчающие обстоятельства и данные, характеризующие личность, в том числе занятие благотворительной деятельностью, рассказывал РИА Новости его адвокат Дилан Раджави.

