Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве

Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве - 19.11.2025, ПРАЙМ

Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве

Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19

2025-11-19T05:07+0300

2025-11-19T05:07+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус. Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта. Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".

