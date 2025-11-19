Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве
Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве - 19.11.2025, ПРАЙМ
Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве
Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова... | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус. Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта. Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".
общество , бизнес, россия, рф, владимир путин
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
05:07 19.11.2025
 
Дело о наследстве после смерти Куприянова открыли в Москве

Дело о наследстве после смерти журналиста Куприянова открыли в Москве

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дело о наследстве после кончины журналиста и писателя, Заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова открыли в столице, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Куприянов Александр Иванович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело журналиста ведет московский нотариус.
Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. В начале октября первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд сообщил РИА Новости, что журналист скончался из-за инфаркта.
Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему был присвоен Орден "Знака Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную работу его признали заслуженным работником культуры РФ. Кроме того, ему были присвоены медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали". Президент России Владимир Путин вручил ему почетную грамоту: "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".
 
