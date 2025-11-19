Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская Tianjin Airlines возобновила прямое авиасообщение с Москвой - 19.11.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила прямое авиасообщение между мегаполисом Чунцин и Москвой, передает агентство Синьхуа. Рейсы выполняются самолетом Airbus A330. Вылет из Чунцина осуществляется по вторникам в 10.55 по пекинскому времени (05.55 мск), прибытие в Москву в 14.55 мск. Обратные рейсы выполняются из Москвы в тот же день в 16.40 мск и прибывают в Чунцин в среду в 5.45 по пекинскому времени (00.45 мск). Как отмечает агентство, авиакомпания будет выполнять рейсы туда и обратно до конца февраля 2026 года, а в марте следующего года планирует увеличить количество рейсов туда и обратно до двух в неделю. Чунцин, расположенный в центральной части страны, наряду с Пекином, Тяньцзинем и Шанхаем является одним из городов центрального подчинения. Площадь муниципалитета Чунцина является крупнейшей среди городов центрального подчинения Китая, численность постоянного населения города превышает 31 миллион человек. Общая площадь Чунцина достигает 82,4 тысячи квадратных километров, что, для сравнения, превышает всю площадь Чехии.
ПЕКИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила прямое авиасообщение между мегаполисом Чунцин и Москвой, передает агентство Синьхуа.
Рейсы выполняются самолетом Airbus A330. Вылет из Чунцина осуществляется по вторникам в 10.55 по пекинскому времени (05.55 мск), прибытие в Москву в 14.55 мск.
Обратные рейсы выполняются из Москвы в тот же день в 16.40 мск и прибывают в Чунцин в среду в 5.45 по пекинскому времени (00.45 мск).
Как отмечает агентство, авиакомпания будет выполнять рейсы туда и обратно до конца февраля 2026 года, а в марте следующего года планирует увеличить количество рейсов туда и обратно до двух в неделю.
Чунцин, расположенный в центральной части страны, наряду с Пекином, Тяньцзинем и Шанхаем является одним из городов центрального подчинения. Площадь муниципалитета Чунцина является крупнейшей среди городов центрального подчинения Китая, численность постоянного населения города превышает 31 миллион человек. Общая площадь Чунцина достигает 82,4 тысячи квадратных километров, что, для сравнения, превышает всю площадь Чехии.
 
Заголовок открываемого материала