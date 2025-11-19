https://1prime.ru/20251119/nexperia-864699004.html

Нидерланды приостановили действие мер в отношении Nexperia

ГААГА, 19 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после конструктивных переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов, заявил в среду министр экономики страны Винсент Карреманс. В начале недели нидерландская делегация отправилась в Пекин для поиска решения по поставкам Nexperia. "В свете последних событий я считаю, что настал подходящий момент сделать конструктивный шаг, приостановив действие моего распоряжения согласно закону о доступности товаров в отношении Nexperia, в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами", - говорится в заявлении Карреманса в соцсети Х. Министр подчеркнул, что в последние несколько дней у нидерландской делегации состоялись "конструктивные встречи с китайскими властями". "Мы позитивно оцениваем меры, уже принятые китайскими властями для обеспечения поставок чипов в Европу и остальной мир. Мы рассматриваем это как проявление доброй воли", - отмечается в заявлении. Карреманс добавил, что Гаага продолжит конструктивный диалог с Пекином по ситуации с Nexperia. Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech и базирующегося в нидерландском Неймегене, задействовав закон о доступности товаров из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. Как сообщал кабмин, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. Согласно указу правительства, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. После введения контроля со стороны правительства Нидерландов генеральный директор Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

