2025-11-19T13:57+0300
2025-11-19T13:57+0300
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 40% торговых центров в России нуждаются в редевелопменте, этот процесс может начаться во второй половине 2027 года, рассказала РИА Недвижимость генеральный директор Nhood Мария Кочйигит в кулуарах форума-выставки Mallpic. "Достаточно много объектов, которые были построены в начале двухтысячных, и нужно смотреть, насколько они соответствуют современным стандартам. Очень много просто каких-то коробок, которые имеют большую парковку. Я думаю, где-то 40% таких старых объектов, которые были достаточно простыми при строительстве, как раз могут пойти под редевелопмент", - заявила она. По словам Кочйигит, частичная реконцепция торговых центров наблюдается сейчас практически везде, и высокая ключевая ставка не останавливает точечных улучшений, перепланировок помещений. Однако, чтобы начать реновацию больших объектов, необходимо ждать снижения ключевой ставки до 10%, отметила эксперт. Она добавила, что глобальный редевелопмент ТЦ может начаться во второй половине 2027 года.
13:57 19.11.2025
 
Эксперт рассказала, сколько ТЦ в России нуждаются в редевелопменте

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 40% торговых центров в России нуждаются в редевелопменте, этот процесс может начаться во второй половине 2027 года, рассказала РИА Недвижимость генеральный директор Nhood Мария Кочйигит в кулуарах форума-выставки Mallpic.
"Достаточно много объектов, которые были построены в начале двухтысячных, и нужно смотреть, насколько они соответствуют современным стандартам. Очень много просто каких-то коробок, которые имеют большую парковку. Я думаю, где-то 40% таких старых объектов, которые были достаточно простыми при строительстве, как раз могут пойти под редевелопмент", - заявила она.
По словам Кочйигит, частичная реконцепция торговых центров наблюдается сейчас практически везде, и высокая ключевая ставка не останавливает точечных улучшений, перепланировок помещений. Однако, чтобы начать реновацию больших объектов, необходимо ждать снижения ключевой ставки до 10%, отметила эксперт.
Она добавила, что глобальный редевелопмент ТЦ может начаться во второй половине 2027 года.
В Москве продают торговый центр на Кутузовском проспекте
11 марта, 09:50
 
