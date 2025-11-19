https://1prime.ru/20251119/nhood-864702752.html

Эксперт рассказала, сколько ТЦ в России нуждаются в редевелопменте

2025-11-19T13:57+0300

бизнес

россия

тц

https://cdnn.1prime.ru/img/83910/49/839104907_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_5161af202a1229f71979b02d946acc8c.jpg

СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 40% торговых центров в России нуждаются в редевелопменте, этот процесс может начаться во второй половине 2027 года, рассказала РИА Недвижимость генеральный директор Nhood Мария Кочйигит в кулуарах форума-выставки Mallpic. "Достаточно много объектов, которые были построены в начале двухтысячных, и нужно смотреть, насколько они соответствуют современным стандартам. Очень много просто каких-то коробок, которые имеют большую парковку. Я думаю, где-то 40% таких старых объектов, которые были достаточно простыми при строительстве, как раз могут пойти под редевелопмент", - заявила она. По словам Кочйигит, частичная реконцепция торговых центров наблюдается сейчас практически везде, и высокая ключевая ставка не останавливает точечных улучшений, перепланировок помещений. Однако, чтобы начать реновацию больших объектов, необходимо ждать снижения ключевой ставки до 10%, отметила эксперт. Она добавила, что глобальный редевелопмент ТЦ может начаться во второй половине 2027 года.

2025

