Российско-сербская NIS запросила у США разрешение работать под санкциями - 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T11:35+0300
2025-11-19T11:35+0300
БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) запросила у США разрешение на оперативную деятельность на время переговоров о смене структуры собственности под санкциями, сообщила пресс-служба компании. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской NIS, санкции против которой вступили в силу 9 октября, и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами. "NIS подала 18 ноября запрос управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS", - говорится в сообщении на сайте компании. Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович 15 ноября сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила надежду на понимание российской стороны. Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
11:35 19.11.2025
 
Российско-сербская NIS запросила у США разрешение работать под санкциями

Российско-сербская NIS запросила у США разрешение на оперативную деятельность

нефтекачалки
нефтекачалки
нефтекачалки. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) запросила у США разрешение на оперативную деятельность на время переговоров о смене структуры собственности под санкциями, сообщила пресс-служба компании.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской NIS, санкции против которой вступили в силу 9 октября, и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
"NIS подала 18 ноября запрос управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS", - говорится в сообщении на сайте компании.
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович 15 ноября сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Она сказала, что перед властями Сербии лежат тяжелые решения и выразила надежду на понимание российской стороны.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
