Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии" - 19.11.2025, ПРАЙМ
Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии"
Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии" - 19.11.2025, ПРАЙМ
Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии"
Российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, покупатель пока не раскрывается, | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:34+0300
2025-11-19T15:34+0300
бизнес
сербия
сша
nis
БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, покупатель пока не раскрывается, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. "Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS, которая составляет 56,15%... Наименование третьей стороны не раскрывается, потому что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Пока они не будут завершены или не будут определены важнейшие детали, об этом несерьезно говорить", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго Сербии.
сербия
сша
бизнес, сербия, сша, nis
Бизнес, СЕРБИЯ, США, NIS
15:34 19.11.2025
 
Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии"

Российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, покупатель пока не раскрывается, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
"Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS, которая составляет 56,15%... Наименование третьей стороны не раскрывается, потому что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Пока они не будут завершены или не будут определены важнейшие детали, об этом несерьезно говорить", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго Сербии.
БизнесСЕРБИЯСШАNIS
 
 
