Российские владельцы согласились продать долю в "Нефтяной индустрии Сербии"
2025-11-19T15:34+0300
БЕЛГРАД, 19 ноя – ПРАЙМ. Российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, покупатель пока не раскрывается, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. "Российские владельцы согласились продать свою долю в NIS, которая составляет 56,15%... Наименование третьей стороны не раскрывается, потому что речь идет о деловых переговорах серьезных компаний. Пока они не будут завершены или не будут определены важнейшие детали, об этом несерьезно говорить", - цитирует агентство Танюг главу минэнерго Сербии.
