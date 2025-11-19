Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/nko-864703708.html
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО - 19.11.2025, ПРАЙМ
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 2026 год временных мер, направленных на сохранение и обеспечение стабильности фондов целевого... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:20+0300
2025-11-19T14:20+0300
финансы
госдума
нко
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 2026 год временных мер, направленных на сохранение и обеспечение стабильности фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления. Целевой капитал (эндаумент) - это часть имущества НКО, сформированная за счет пожертвований и (или) имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления этим имуществом. Такой капитал передается в доверительное управление специализированной организации в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности НКО. Действующее законодательство разрешает таким специализированным организациям до 1 января 2026 года использовать на административно-управленческие расходы не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов, находящихся у них в доверительном управлении, а также не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. Также до 2026 года приостановлено действие норм об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволяет направлять на его пополнение весь этот доход; и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%. Новый закон продлевает действие этих особенностей до 1 января 2027 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864661802.html
https://1prime.ru/20251111/minfin-864417074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, госдума, нко
Финансы, Госдума, НКО
14:20 19.11.2025
 
Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО

Госдума продлила на 2026 год временные меры по сохранению целевого капитала НКО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 2026 год временных мер, направленных на сохранение и обеспечение стабильности фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления.
Целевой капитал (эндаумент) - это часть имущества НКО, сформированная за счет пожертвований и (или) имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления этим имуществом. Такой капитал передается в доверительное управление специализированной организации в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности НКО.
Здание Государственной думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект об инвестиционном налоговом кредите
Вчера, 16:52
Действующее законодательство разрешает таким специализированным организациям до 1 января 2026 года использовать на административно-управленческие расходы не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов, находящихся у них в доверительном управлении, а также не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.
Также до 2026 года приостановлено действие норм об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволяет направлять на его пополнение весь этот доход; и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%.
Новый закон продлевает действие этих особенностей до 1 января 2027 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Минфин впервые за год предложит ОФЗ с переменным купонным доходом
11 ноября, 16:21
 
ФинансыГосдумаНКО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала