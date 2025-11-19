https://1prime.ru/20251119/nko-864703708.html

Госдума продлила временные меры по сохранению целевого капитала НКО

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 2026 год временных мер, направленных на сохранение и обеспечение стабильности фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления. Целевой капитал (эндаумент) - это часть имущества НКО, сформированная за счет пожертвований и (или) имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления этим имуществом. Такой капитал передается в доверительное управление специализированной организации в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности НКО. Действующее законодательство разрешает таким специализированным организациям до 1 января 2026 года использовать на административно-управленческие расходы не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов, находящихся у них в доверительном управлении, а также не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. Также до 2026 года приостановлено действие норм об ограничении размера использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (не менее 25% за три года подряд), что позволяет направлять на его пополнение весь этот доход; и о расформировании целевого капитала при снижении стоимости чистых активов за год более чем на 50%, за три года - более чем на 30%. Новый закон продлевает действие этих особенностей до 1 января 2027 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования.

