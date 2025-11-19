https://1prime.ru/20251119/nokia-864712458.html

Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий

Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий - 19.11.2025, ПРАЙМ

Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий

Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T16:54+0300

2025-11-19T16:54+0300

2025-11-19T16:54+0300

технологии

nokia

https://cdnn.1prime.ru/img/77749/31/777493111_0:90:2200:1328_1920x0_80_0_0_3e88e9c013a4b6ef03fd3de54ba69a96.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных технологий в области сетевой и мобильной инфраструктуры, сообщила в среду компания. "Nokia Defense создается как… подразделение, которое станет основном центром исследований и разработок и выхода на рынок оборонного портфеля Nokia", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточняет Nokia, компания видит возможности для разработки оборонных решений на основе ключевых технологий Nokia в области сетевой и мобильной инфраструктуры в США, Финляндии и других странах-союзниках. В ноябре 2024 года Nokia сообщала, что разрабатывает мобильные устройства для военных, позволяющие разворачивать сеть 5G в полевых условиях, они будут помещаться в рюкзаки или устанавливаться на технике. В апреле финские силы обороны сообщили, что протестировали развертывание связи 5G в полевых условиях.

https://1prime.ru/20250407/evrosoyuz-856440052.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, nokia