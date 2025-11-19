https://1prime.ru/20251119/nokia-864712458.html
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных технологий в области сетевой и мобильной инфраструктуры, сообщила в среду компания. "Nokia Defense создается как… подразделение, которое станет основном центром исследований и разработок и выхода на рынок оборонного портфеля Nokia", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточняет Nokia, компания видит возможности для разработки оборонных решений на основе ключевых технологий Nokia в области сетевой и мобильной инфраструктуры в США, Финляндии и других странах-союзниках. В ноябре 2024 года Nokia сообщала, что разрабатывает мобильные устройства для военных, позволяющие разворачивать сеть 5G в полевых условиях, они будут помещаться в рюкзаки или устанавливаться на технике. В апреле финские силы обороны сообщили, что протестировали развертывание связи 5G в полевых условиях.
