Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/nokia-864712458.html
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий - 19.11.2025, ПРАЙМ
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий
Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:54+0300
2025-11-19T16:54+0300
технологии
nokia
https://cdnn.1prime.ru/img/77749/31/777493111_0:90:2200:1328_1920x0_80_0_0_3e88e9c013a4b6ef03fd3de54ba69a96.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных технологий в области сетевой и мобильной инфраструктуры, сообщила в среду компания. "Nokia Defense создается как… подразделение, которое станет основном центром исследований и разработок и выхода на рынок оборонного портфеля Nokia", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточняет Nokia, компания видит возможности для разработки оборонных решений на основе ключевых технологий Nokia в области сетевой и мобильной инфраструктуры в США, Финляндии и других странах-союзниках. В ноябре 2024 года Nokia сообщала, что разрабатывает мобильные устройства для военных, позволяющие разворачивать сеть 5G в полевых условиях, они будут помещаться в рюкзаки или устанавливаться на технике. В апреле финские силы обороны сообщили, что протестировали развертывание связи 5G в полевых условиях.
https://1prime.ru/20250407/evrosoyuz-856440052.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77749/31/777493111_156:0:2044:1416_1920x0_80_0_0_7580c2d87dde570cda620b4037097048.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, nokia
Технологии, Nokia
16:54 19.11.2025
 
Nokia создаст подразделение для выхода на рынок оборонных технологий

Nokia создаст подразделение для разработки и выхода на рынок оборонных технологий

© AFP / Lehtikuva/ Markku UlanderЛоготип компании Nokia
Логотип компании Nokia - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Логотип компании Nokia. Архивное фото
© AFP / Lehtikuva/ Markku Ulander
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Финская компания Nokia создает структурное подразделение Nokia Defense, которое будет ориентировано на исследование, разработку и выход на рынок оборонных технологий в области сетевой и мобильной инфраструктуры, сообщила в среду компания.
"Nokia Defense создается как… подразделение, которое станет основном центром исследований и разработок и выхода на рынок оборонного портфеля Nokia", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточняет Nokia, компания видит возможности для разработки оборонных решений на основе ключевых технологий Nokia в области сетевой и мобильной инфраструктуры в США, Финляндии и других странах-союзниках.
В ноябре 2024 года Nokia сообщала, что разрабатывает мобильные устройства для военных, позволяющие разворачивать сеть 5G в полевых условиях, они будут помещаться в рюкзаки или устанавливаться на технике. В апреле финские силы обороны сообщили, что протестировали развертывание связи 5G в полевых условиях.
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Страны ЕС создадут совместный оборонный фонд для закупки техники
7 апреля, 11:52
 
ТехнологииNokia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала