Снижение биржевых цен на топливо будет транслироваться на АЗС, заявил Новак

Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке России стабильная, а снижение цен в опте, на бирже будет транслироваться и на расценки на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Ситуация стабильная, цены оптовые скорректировались вниз, частично уже цены скорректировались на заправках вниз. И дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Просто это носит инерционный характер", - сказал он. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже за октябрь подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%. Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
