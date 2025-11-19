https://1prime.ru/20251119/novosti-864722430.html

"Заставят объявить дефолт". На Западе сообщили Украине плохие новости

"Заставят объявить дефолт". На Западе сообщили Украине плохие новости - 19.11.2025, ПРАЙМ

"Заставят объявить дефолт". На Западе сообщили Украине плохие новости

Европейские страны не в состоянии обеспечить Киеву финансирование в масштабах, необходимых для его потребностей, сообщает британский журнал The Spectator. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T20:27+0300

2025-11-19T20:27+0300

2025-11-19T20:27+0300

в мире

киев

украина

the spectator

мвф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны не в состоянии обеспечить Киеву финансирование в масштабах, необходимых для его потребностей, сообщает британский журнал The Spectator."К несчастью для Украины, есть мало причин полагать, что у Европы есть средства и возможность предоставлять Киеву столько, сколько ему нужно, на тот период времени, на который ему нужно", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что покрыть 40-процентный бюджетный разрыв Украина может лишь тремя методами: за счет прямых финансовых вливании западных стран, международного кредитования или путем конфискации замороженных государственных активов России.При этом The Spectator отмечает, что "Киев сосредоточен на том, чтобы завладеть замороженными средствами России", однако юридических механизмов для подобного шага не существует.В материале говорится, что в западных столицах существуют опасения: "европейские налогоплательщики в конечном итоге будут нести ответственность за всю сумму кредита, когда Москва, что неизбежно, откажется выплачивать "репарации", и в конечном итоге Киев заставят объявить дефолт".Издание подводит итог: в основе грядущего финансового кризиса Киева — серьезное противоречие между намерением Европы продолжать поддержку Украины и крупными экономическими трудностями, которые переживают Франция, Великобритания и Германия.Дефицит украинского бюджетаУкраина столкнулась с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов и по-прежнему рассчитывает на внешнюю помощь для покрытия значительной части расходов.Однако на Западе каждый новый транш проходит через длительные обсуждения, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что объем международной поддержки будет постепенно снижаться, поэтому Киеву необходимо искать внутренние источники дохода.

https://1prime.ru/20251119/ssha-864714824.html

https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864713152.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, киев, украина, the spectator, мвф, запад