Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов

2025-11-19T04:36+0300
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов.
Согласно отчету, объем инвестиций в сентябре составил 31 миллион долларов, в то время как в августе он был равен 39 миллионам долларов. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные - девять миллионов. Основными покупателями выступили частные инвесторы.
По состоянию на сентябрь 2025 года, первое место среди иностранных держателей гособлигаций США занимала Япония с объемом вложений около 1,2 триллиона долларов. На второй и третьей позициях находились Великобритания (865 миллиардов) и Китай (700,5 миллиардов) соответственно.
Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг США достиг 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.
