Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/obem-864682282.html
Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов
Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов
Объем российских инвестиций в гособлигации США в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных американским министерством... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T04:36+0300
2025-11-19T04:36+0300
экономика
финансы
россия
сша
япония
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864682282.jpg?1763516218
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов. Согласно отчету, объем инвестиций в сентябре составил 31 миллион долларов, в то время как в августе он был равен 39 миллионам долларов. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные - девять миллионов. Основными покупателями выступили частные инвесторы. По состоянию на сентябрь 2025 года, первое место среди иностранных держателей гособлигаций США занимала Япония с объемом вложений около 1,2 триллиона долларов. На второй и третьей позициях находились Великобритания (865 миллиардов) и Китай (700,5 миллиардов) соответственно. Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг США достиг 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.
сша
япония
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, сша, япония, великобритания
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
04:36 19.11.2025
 
Объем инвестиций России в гособлигации США снизился до 31 миллиона долларов

Объем инвестиций России в гособлигации США в сентябре снизился до $31 млн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Объем российских инвестиций в гособлигации США в сентябре снизился до 31 миллиона долларов, следует из данных, опубликованных американским министерством финансов.
Согласно отчету, объем инвестиций в сентябре составил 31 миллион долларов, в то время как в августе он был равен 39 миллионам долларов. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре приходилось 22 миллиона долларов, на краткосрочные - девять миллионов. Основными покупателями выступили частные инвесторы.
По состоянию на сентябрь 2025 года, первое место среди иностранных держателей гособлигаций США занимала Япония с объемом вложений около 1,2 триллиона долларов. На второй и третьей позициях находились Великобритания (865 миллиардов) и Китай (700,5 миллиардов) соответственно.
Суммарный объем чистых приобретений иностранными инвесторами долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг США достиг 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСШАЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала