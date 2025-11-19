https://1prime.ru/20251119/obvineniya-864728355.html
Журналист раскритиковал Туска из-за обвинений в адрес России
Журналист раскритиковал Туска из-за обвинений в адрес России
2025-11-19T23:27+0300
в мире
украина
польша
дональд туск
анджей дуда
всу
москва
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России являются как необоснованными, так и потенциально опасными, обрушился с критикой ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Клоунский мировой суд не требует никаких доказательств. Сказать “мы знаем”, конечно, недостаточно, когда заигрываете с риском третьей мировой войны", — заявил он.Боуз таким образом отреагировал на высказывание Туска, который утверждал, что украинцы, причастные к подрыву железнодорожнои линии в Польше, якобы могли сотрудничать с Россиеи, не представив никаких доказательств.Журналист также напомнил о предыдущих случаях голословных обвинений Москвы, включая заявления, связанные с инцидентами с применением дронов.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожного пути, ведущего на Украину; пострадавших не было. На следующий день Туск заявил, что на месте произошел взрыв.Подобные обвинения со стороны Варшавы звучат не впервые. В 2022 году в Польше у границы с Украиной упали снаряды, в результате чего погибли двое человек. Изначально представители польских властеи утверждали, что это боеприпасы российского происхождения. Позднее президент Анджеи Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежали ВСУ. Эксперты также установили, что на фотографиях с места происшествия были запечатлены фрагменты от ракеты украинского комплекса С-300.
украина
польша
москва
Новости
ru-RU
В мире, УКРАИНА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Анджей Дуда, ВСУ, МОСКВА
