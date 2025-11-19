Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс - 19.11.2025, ПРАЙМ
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс - 19.11.2025, ПРАЙМ
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс
Минфин России объявил параметры первого размещения облигаций федерального займа в юанях. Сбор заявок пройдет 2 декабря, техническое размещение — 8 декабря... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:05+0300
2025-11-19T05:05+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России объявил параметры первого размещения облигаций федерального займа в юанях. Сбор заявок пройдет 2 декабря, техническое размещение — 8 декабря. Инвесторам предложат два выпуска со сроками 3–7 лет, купонным периодом 182 дня и номиналом 10 000 юаней.Главная задача размещения — рефинансирование евровыпуска Russia 2025, который погашается в декабре следующего года (1,75 млрд евро). Минфин заменяет один валютный долг другим, сохраняя общий уровень обязательств в иностранной валюте. Одновременно создается кривая доходности в юанях — ориентир для корпоративных заемщиков и развития этого сегмента рынка.Не путать с панда-бондами (размещение в Китае). Это — локальные бумаги на Московской Бирже. Расчеты доступны как в юанях, так и в рублях по курсу ЦБ.Основные покупатели — институциональные инвесторы (банки, управляющие компании), владельцы евробондов Russia 2025. Для них это естественная перекладка с погашаемого выпуска в новый.Для частных инвесторов интерес ограничен высоким номиналом. Однако для состоятельных клиентов и тех, кто ищет валютную диверсификацию, инструмент может рассматриваться как альтернатива юаневому депозиту — с суверенным риском и предсказуемым доходом.Юань после прекращения торгов долларом и евро на МосБирже остался единственной активно торгуемой иностранной валютой на российских биржевых площадках.Существуют три ключевых риска для инвестора.Во-первых, валютный — при укреплении рубля к юаню купонный доход, а также тело облигации будут уменьшены на курсовые потери. С начала года рубль укрепился к юаню на 18%.Во-вторых, процентный — при росте ставок на рынке цена облигаций может снизиться.И наконец риск ликвидности. Рынок юаневых инструментов в России продолжает формироваться, и хотя суверенные бумаги традиционно торгуются активнее корпоративных, гарантий высокой ликвидности нет.В обращении уже находятся корпоративные юаневые облигации на 167 млрд юаней от "Роснефти", "Металлоинвеста", "Полюса", "РУСАЛа". Курс юаня стабилизировался в диапазоне 11,3–11,5 рубля. Индекс гособлигаций RGBITR 12 ноября превысил 117 пунктов впервые с конца сентября.В любом случае инструмент может представлять интерес для инвесторов, стремящихся к валютной диверсификации портфеля.Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Артем Привалов
Артем Привалов
05:05 19.11.2025
 
Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс

Аналитик Привалов: ОФЗ в юанях привлекательны, но у них есть три ключевых риска

Артём Привалов, Портфельный управляющий УК Альфа-Капитал
Артем Привалов
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России объявил параметры первого размещения облигаций федерального займа в юанях. Сбор заявок пройдет 2 декабря, техническое размещение — 8 декабря. Инвесторам предложат два выпуска со сроками 3–7 лет, купонным периодом 182 дня и номиналом 10 000 юаней.
Главная задача размещения — рефинансирование евровыпуска Russia 2025, который погашается в декабре следующего года (1,75 млрд евро). Минфин заменяет один валютный долг другим, сохраняя общий уровень обязательств в иностранной валюте. Одновременно создается кривая доходности в юанях — ориентир для корпоративных заемщиков и развития этого сегмента рынка.
Не путать с панда-бондами (размещение в Китае). Это — локальные бумаги на Московской Бирже. Расчеты доступны как в юанях, так и в рублях по курсу ЦБ.
Основные покупатели — институциональные инвесторы (банки, управляющие компании), владельцы евробондов Russia 2025. Для них это естественная перекладка с погашаемого выпуска в новый.
Для частных инвесторов интерес ограничен высоким номиналом. Однако для состоятельных клиентов и тех, кто ищет валютную диверсификацию, инструмент может рассматриваться как альтернатива юаневому депозиту — с суверенным риском и предсказуемым доходом.
Юань после прекращения торгов долларом и евро на МосБирже остался единственной активно торгуемой иностранной валютой на российских биржевых площадках.
Существуют три ключевых риска для инвестора.
Во-первых, валютный — при укреплении рубля к юаню купонный доход, а также тело облигации будут уменьшены на курсовые потери. С начала года рубль укрепился к юаню на 18%.
Во-вторых, процентный — при росте ставок на рынке цена облигаций может снизиться.
И наконец риск ликвидности. Рынок юаневых инструментов в России продолжает формироваться, и хотя суверенные бумаги традиционно торгуются активнее корпоративных, гарантий высокой ликвидности нет.
В обращении уже находятся корпоративные юаневые облигации на 167 млрд юаней от "Роснефти", "Металлоинвеста", "Полюса", "РУСАЛа". Курс юаня стабилизировался в диапазоне 11,3–11,5 рубля. Индекс гособлигаций RGBITR 12 ноября превысил 117 пунктов впервые с конца сентября.
В любом случае инструмент может представлять интерес для инвесторов, стремящихся к валютной диверсификации портфеля.
Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

