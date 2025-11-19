Первые ОФЗ в юанях: три риска и один серьезный шанс

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минфин России объявил параметры первого размещения облигаций федерального займа в юанях. Сбор заявок пройдет 2 декабря, техническое размещение — 8 декабря. Инвесторам предложат два выпуска со сроками 3–7 лет, купонным периодом 182 дня и номиналом 10 000 юаней.Главная задача размещения — рефинансирование евровыпуска Russia 2025, который погашается в декабре следующего года (1,75 млрд евро). Минфин заменяет один валютный долг другим, сохраняя общий уровень обязательств в иностранной валюте. Одновременно создается кривая доходности в юанях — ориентир для корпоративных заемщиков и развития этого сегмента рынка.Не путать с панда-бондами (размещение в Китае). Это — локальные бумаги на Московской Бирже. Расчеты доступны как в юанях, так и в рублях по курсу ЦБ.Основные покупатели — институциональные инвесторы (банки, управляющие компании), владельцы евробондов Russia 2025. Для них это естественная перекладка с погашаемого выпуска в новый.Для частных инвесторов интерес ограничен высоким номиналом. Однако для состоятельных клиентов и тех, кто ищет валютную диверсификацию, инструмент может рассматриваться как альтернатива юаневому депозиту — с суверенным риском и предсказуемым доходом.Юань после прекращения торгов долларом и евро на МосБирже остался единственной активно торгуемой иностранной валютой на российских биржевых площадках.Существуют три ключевых риска для инвестора.Во-первых, валютный — при укреплении рубля к юаню купонный доход, а также тело облигации будут уменьшены на курсовые потери. С начала года рубль укрепился к юаню на 18%.Во-вторых, процентный — при росте ставок на рынке цена облигаций может снизиться.И наконец риск ликвидности. Рынок юаневых инструментов в России продолжает формироваться, и хотя суверенные бумаги традиционно торгуются активнее корпоративных, гарантий высокой ликвидности нет.В обращении уже находятся корпоративные юаневые облигации на 167 млрд юаней от "Роснефти", "Металлоинвеста", "Полюса", "РУСАЛа". Курс юаня стабилизировался в диапазоне 11,3–11,5 рубля. Индекс гособлигаций RGBITR 12 ноября превысил 117 пунктов впервые с конца сентября.В любом случае инструмент может представлять интерес для инвесторов, стремящихся к валютной диверсификации портфеля.Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Автор - Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
