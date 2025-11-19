https://1prime.ru/20251119/ogranicheniya-864685579.html
В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщает Росавиация. "Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
