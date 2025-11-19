https://1prime.ru/20251119/omsk-864684610.html
В Омске из-за тумана задерживаются шесть рейсов
ОМСК, 19 ноя - ПРАЙМ. Из-за сильного тумана и плохой видимости задерживается вылет из Омска шести рейсов, сообщила пресс-служба городского аэропорта.
Информация о задержке вылетов появилась ранним утром в среду. Пассажиры не могут вылететь в Москву, Казань, Астану, Санкт-Петербург и Египет.
"Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость 300 метров) задерживаются на прилет и вылет шесть рейсов", - сообщили в пресс-службе.
На онлайн табло аэропорта указано, что первый рейс в Москву отправиться в 9.50 (6.50 мск), второй рейс в столицу в 12.05 (9.05 мск). Рейс в Казань авиакомпании "Икар" вылетит в 11.45 (8.45 мск), рейс "Казах Эйр" в Астану в 10.20 (7.20 мск). В Санкт-Петербург самолет вылетит в 11.50 (8.50 мск), а в Шарм-Эль-Шейх (Египет) в 12.50 (9.50 мск).
