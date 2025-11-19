Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/opros-864681332.html
Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров
Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров - 19.11.2025, ПРАЙМ
Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров
Более 60% россиян совершали покупки по рекомендациям блогеров, основной причиной доверия является личная симпатия к конкретному инфлюенсеру, рассказали РИА... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T03:00+0300
2025-11-19T03:00+0300
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864681332.jpg?1763510423
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Более 60% россиян совершали покупки по рекомендациям блогеров, основной причиной доверия является личная симпатия к конкретному инфлюенсеру, рассказали РИА Новости аналитики исследовательского центра "Позиция". "Большинство жителей страны (61%) хотя бы раз в жизни брали что-то по совету инфлюенсеров. Основная причина (36%) доверия к блогеру - личная симпатия. Но также важно совпадение стиля и предпочтений (34%) и частота рекомендаций - четверть респондентов купят товар, если увидят его обзор у нескольких авторов", - говорится в исследовании. Больше всего россиян привлекают видеообзоры, текстовые посты и вертикальные видео, а самыми убедительными формами контента респонденты назвали сравнение товаров, реальные тесты и формат "до/после". При этом большое количество рекламы от одного блогера, агрессивные продажи, постоянно меняющееся мнение о брендах или продуктах отталкивают от покупок. На финальное решение влияют отзывы, сроки доставки, промокоды, визуальное оформление карточек. По рекомендациям блогеров россияне чаще всего покупают товары в категориях "Одежда и обувь", "Техника и электроника", "Товары для дома и детей", также отмечается в исследовании. "Тренд на покупки под воздействием лидеров мнений заметно укрепился. Каждый пятый опрошенный признался, что за последние три года стал чаще приобретать товары, которые увидел у инфлюенсеров. Большинство из них (62%) уверены, что стали это делать заметно чаще, чем раньше. Кроме того, по наблюдениям части респондентов (26%), советы блогеров все чаще становятся ориентиром и для их ближайшего круга - друзей (51%), партнеров (46%), коллег (21%) и родственников (16%)", - отметили аналитики. Участниками исследования стал 1271 респондент.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
03:00 19.11.2025
 
Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров

«Позиция»: 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Более 60% россиян совершали покупки по рекомендациям блогеров, основной причиной доверия является личная симпатия к конкретному инфлюенсеру, рассказали РИА Новости аналитики исследовательского центра "Позиция".
"Большинство жителей страны (61%) хотя бы раз в жизни брали что-то по совету инфлюенсеров. Основная причина (36%) доверия к блогеру - личная симпатия. Но также важно совпадение стиля и предпочтений (34%) и частота рекомендаций - четверть респондентов купят товар, если увидят его обзор у нескольких авторов", - говорится в исследовании.
Больше всего россиян привлекают видеообзоры, текстовые посты и вертикальные видео, а самыми убедительными формами контента респонденты назвали сравнение товаров, реальные тесты и формат "до/после". При этом большое количество рекламы от одного блогера, агрессивные продажи, постоянно меняющееся мнение о брендах или продуктах отталкивают от покупок. На финальное решение влияют отзывы, сроки доставки, промокоды, визуальное оформление карточек.
По рекомендациям блогеров россияне чаще всего покупают товары в категориях "Одежда и обувь", "Техника и электроника", "Товары для дома и детей", также отмечается в исследовании.
"Тренд на покупки под воздействием лидеров мнений заметно укрепился. Каждый пятый опрошенный признался, что за последние три года стал чаще приобретать товары, которые увидел у инфлюенсеров. Большинство из них (62%) уверены, что стали это делать заметно чаще, чем раньше. Кроме того, по наблюдениям части респондентов (26%), советы блогеров все чаще становятся ориентиром и для их ближайшего круга - друзей (51%), партнеров (46%), коллег (21%) и родственников (16%)", - отметили аналитики.
Участниками исследования стал 1271 респондент.
 
БизнесФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала