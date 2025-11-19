Опрос: более 60% россиян покупали по рекомендациям блогеров

https://1prime.ru/20251119/opros-864681332.html

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Более 60% россиян совершали покупки по рекомендациям блогеров, основной причиной доверия является личная симпатия к конкретному инфлюенсеру, рассказали РИА Новости аналитики исследовательского центра "Позиция". "Большинство жителей страны (61%) хотя бы раз в жизни брали что-то по совету инфлюенсеров. Основная причина (36%) доверия к блогеру - личная симпатия. Но также важно совпадение стиля и предпочтений (34%) и частота рекомендаций - четверть респондентов купят товар, если увидят его обзор у нескольких авторов", - говорится в исследовании. Больше всего россиян привлекают видеообзоры, текстовые посты и вертикальные видео, а самыми убедительными формами контента респонденты назвали сравнение товаров, реальные тесты и формат "до/после". При этом большое количество рекламы от одного блогера, агрессивные продажи, постоянно меняющееся мнение о брендах или продуктах отталкивают от покупок. На финальное решение влияют отзывы, сроки доставки, промокоды, визуальное оформление карточек. По рекомендациям блогеров россияне чаще всего покупают товары в категориях "Одежда и обувь", "Техника и электроника", "Товары для дома и детей", также отмечается в исследовании. "Тренд на покупки под воздействием лидеров мнений заметно укрепился. Каждый пятый опрошенный признался, что за последние три года стал чаще приобретать товары, которые увидел у инфлюенсеров. Большинство из них (62%) уверены, что стали это делать заметно чаще, чем раньше. Кроме того, по наблюдениям части респондентов (26%), советы блогеров все чаще становятся ориентиром и для их ближайшего круга - друзей (51%), партнеров (46%), коллег (21%) и родственников (16%)", - отметили аналитики. Участниками исследования стал 1271 респондент.

