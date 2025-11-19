Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
Опрос показал, как россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов
Опрос показал, как россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов
Опрос показал, как россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов
Россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов значительно сильнее телефонных мошенников, следует из исследования финансового маркетплейса "Сравни",... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:46+0300
2025-11-19T05:46+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов значительно сильнее телефонных мошенников, следует из исследования финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Почти половина россиян (46%) уже теряла деньги из-за мошенников, главным страхом остаются не звонки "из службы безопасности", а фишинговые ссылки и поддельные сайты – их боятся 72% опрошенных. Телефонное мошенничество, несмотря на свою массовость, вызывает сильный страх лишь у 14% респондентов, а инвестиционные пирамиды и мошенничество с объявлениями набрали по 12% голосов опрошенных", - говорится в сообщении. Отмечается, что из тех, кто хотя бы раз становился жертвой злоумышленников, 26% теряли небольшие суммы до 5 тысяч рублей, а 20% – более 5 тысяч. "При оценке наиболее опасных действий мошенников, 59% опрошенных считают таковым получение удаленного доступа к их устройствам, 27% россиян опасаются кражи личных данных для оформления займа на свое имя. При этом лишь 11% боятся выманивания кода из смс, а принуждение к оформлению кредита и переводу денег на "безопасный счет" вызывает наибольший страх всего у 3%", - говорится в сообщении. Что касается каналов атак, чаще всего россияне сталкиваются с попытками мошенничества по телефону (62%). В различных мессенджерах и электронной почте - по 15%, отмечается в исследовании. В вопросе защиты большинство россиян полагаются на себя: 48% назвали личную бдительность и недоверие ко всем незнакомым контактам лучшей защитой. Лишь 33% отдают предпочтение ужесточению законодательства, а 17% – повышению финансовой грамотности. Технологии банков, такие как биометрия и системы безопасности, считают лучшей защитой всего 2% опрошенных. "Среди конкретных защитных мер наиболее популярным стало правило: "никогда не перехожу по ссылкам из писем и смс от неизвестных адресатов", которое используют 52% опрошенных. Устанавливают двухфакторную аутентификацию 27% респондентов. При этом классический способ проверки звонков ("кладу трубку и перезваниваю в банк по официальному номеру") используют только 11%, а отдельную лимитированную карту для онлайн-покупок – 10%", - выяснили аналитики. В исследовании принимали участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
технологии, россия, рф
Технологии, РОССИЯ, РФ
05:46 19.11.2025
 
Опрос показал, как россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов

«Сравни»: россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне боятся фишинговых ссылок и поддельных сайтов значительно сильнее телефонных мошенников, следует из исследования финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Почти половина россиян (46%) уже теряла деньги из-за мошенников, главным страхом остаются не звонки "из службы безопасности", а фишинговые ссылки и поддельные сайты – их боятся 72% опрошенных. Телефонное мошенничество, несмотря на свою массовость, вызывает сильный страх лишь у 14% респондентов, а инвестиционные пирамиды и мошенничество с объявлениями набрали по 12% голосов опрошенных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из тех, кто хотя бы раз становился жертвой злоумышленников, 26% теряли небольшие суммы до 5 тысяч рублей, а 20% – более 5 тысяч.
"При оценке наиболее опасных действий мошенников, 59% опрошенных считают таковым получение удаленного доступа к их устройствам, 27% россиян опасаются кражи личных данных для оформления займа на свое имя. При этом лишь 11% боятся выманивания кода из смс, а принуждение к оформлению кредита и переводу денег на "безопасный счет" вызывает наибольший страх всего у 3%", - говорится в сообщении.
Что касается каналов атак, чаще всего россияне сталкиваются с попытками мошенничества по телефону (62%). В различных мессенджерах и электронной почте - по 15%, отмечается в исследовании.
В вопросе защиты большинство россиян полагаются на себя: 48% назвали личную бдительность и недоверие ко всем незнакомым контактам лучшей защитой. Лишь 33% отдают предпочтение ужесточению законодательства, а 17% – повышению финансовой грамотности. Технологии банков, такие как биометрия и системы безопасности, считают лучшей защитой всего 2% опрошенных.
"Среди конкретных защитных мер наиболее популярным стало правило: "никогда не перехожу по ссылкам из писем и смс от неизвестных адресатов", которое используют 52% опрошенных. Устанавливают двухфакторную аутентификацию 27% респондентов. При этом классический способ проверки звонков ("кладу трубку и перезваниваю в банк по официальному номеру") используют только 11%, а отдельную лимитированную карту для онлайн-покупок – 10%", - выяснили аналитики.
В исследовании принимали участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
 
