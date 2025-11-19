Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан заявил, что для финансирования Киева ЕК придется брать займ - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/orban-864694680.html
Орбан заявил, что для финансирования Киева ЕК придется брать займ
Орбан заявил, что для финансирования Киева ЕК придется брать займ - 19.11.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что для финансирования Киева ЕК придется брать займ
Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T11:20+0300
2025-11-19T11:22+0300
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
сергей марченко
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:8193:4609_1920x0_80_0_0_ea60377ff5a312f6b20b654b5050ed74.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется брать на себя займ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине. "Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х. При этом Орбан подчеркнул, что для Венгрии невозможно брать на себя обязательства в рамках этой инициативы, и пообещал незамедлительный ответ страны. Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
https://1prime.ru/20251118/evrosoyuz-864675412.html
https://1prime.ru/20251113/orban-864506929.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:7285:5464_1920x0_80_0_0_c78ae35936e8a004018457d7d5920f26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, венгрия, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, сергей марченко, ес, евросовет
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Марченко, ЕС, Евросовет
11:20 19.11.2025 (обновлено: 11:22 19.11.2025)
 
Орбан заявил, что для финансирования Киева ЕК придется брать займ

Орбан: для передачи Украине 135 млрд евро ЕС придется брать займ

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется брать на себя займ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала
Вчера, 22:35
"Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
При этом Орбан подчеркнул, что для Венгрии невозможно брать на себя обязательства в рамках этой инициативы, и пообещал незамедлительный ответ страны.
Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала
13 ноября, 17:46
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенСергей МарченкоЕСЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала