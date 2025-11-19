https://1prime.ru/20251119/partnerstvo-864730232.html

Саудовская Аравия и США подписали документ о партнерстве в ИИ, сообщили СМИ

ДОХА, 19 ноя - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и США на полях визита саудовского кронпринца в Вашингтон подписали документ о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщил телеканал Al Arabiya. На церемонии подписания присутствовали министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан и госсекретарь США Марко Рубио. "Этот документ является историческим шагом по созданию нового этапа в стратегических отношениях между двумя государствами. Он отражает крепкую привязанность сторон к усилению сферы искусственного интеллекта и развитию технического прогресса в устремлении к всеобъемлющему партнерству в экономике и безопасности", - отметил саудовский глава МИД. По его словам, этот документ предусматривает "применение технически передовых решений в различных областях, как здравоохранение, образование, энергетика, добыча минеральных ресурсов и транспорт". Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во вторник прибыл с официальным рабочим визитом в США, который стал его первым визитом за второй срок правления Трампа.

