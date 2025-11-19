Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания A UR air запускает прямой рейс из Владивостока в Паттайю - 19.11.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания A UR air запускает прямой рейс из Владивостока в Паттайю
2025-11-19T04:46+0300
2025-11-19T04:46+0300
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпании AZUR air с 21 ноября запускает прямой рейс из Владивостока в популярный таиландский курортный город Паттайя, сообщает международный аэропорт Владивостока. "С 21 ноября маршрутная сеть авиагавани столицы Дальнего Востока расширяется прямой воздушной линией Владивосток – Паттайя (аэропорт "Утапао") авиакомпании AZUR air. Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении. На маршруте будут летать Boeing 757, рассчитанные на 238 кресел в салоне экономического класса. Туроператоры уже открыли продажу туров с перелётом AZUR air. Паттайя – популярный среди туристов курортный город в провинции Чонбури на юго-востоке Таиланда. Находится на восточном побережье Сиамского залива, в 165 километрах от Бангкока.
04:46 19.11.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпании AZUR air с 21 ноября запускает прямой рейс из Владивостока в популярный таиландский курортный город Паттайя, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 21 ноября маршрутная сеть авиагавани столицы Дальнего Востока расширяется прямой воздушной линией Владивосток – Паттайя (аэропорт "Утапао") авиакомпании AZUR air. Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении.
На маршруте будут летать Boeing 757, рассчитанные на 238 кресел в салоне экономического класса.
Туроператоры уже открыли продажу туров с перелётом AZUR air.
Паттайя – популярный среди туристов курортный город в провинции Чонбури на юго-востоке Таиланда. Находится на восточном побережье Сиамского залива, в 165 километрах от Бангкока.
 
