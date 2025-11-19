https://1prime.ru/20251119/pattajja-864682460.html

Авиакомпания A UR air запускает прямой рейс из Владивостока в Паттайю

Авиакомпания A UR air запускает прямой рейс из Владивостока в Паттайю - 19.11.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания A UR air запускает прямой рейс из Владивостока в Паттайю

Авиакомпании AZUR air с 21 ноября запускает прямой рейс из Владивостока в популярный таиландский курортный город Паттайя, сообщает международный аэропорт... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T04:46+0300

2025-11-19T04:46+0300

2025-11-19T04:46+0300

туризм

бизнес

владивосток

паттайя

дальний восток

azur air

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864682460.jpg?1763516765

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – ПРАЙМ. Авиакомпании AZUR air с 21 ноября запускает прямой рейс из Владивостока в популярный таиландский курортный город Паттайя, сообщает международный аэропорт Владивостока. "С 21 ноября маршрутная сеть авиагавани столицы Дальнего Востока расширяется прямой воздушной линией Владивосток – Паттайя (аэропорт "Утапао") авиакомпании AZUR air. Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней", - говорится в сообщении. На маршруте будут летать Boeing 757, рассчитанные на 238 кресел в салоне экономического класса. Туроператоры уже открыли продажу туров с перелётом AZUR air. Паттайя – популярный среди туристов курортный город в провинции Чонбури на юго-востоке Таиланда. Находится на восточном побережье Сиамского залива, в 165 километрах от Бангкока.

владивосток

паттайя

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, владивосток, паттайя, дальний восток, azur air