В России проиндексируют страховые пенсии с 1 января 2026 года, заявил Пудов

2025-11-19T16:23+0300

экономика

рф

социальный фонд

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, средства на это заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Согласно данным Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. "Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства. Статс-секретарь отметил, что индексация страховых пенсий касается всех российских пенсионеров - и работающих, и неработающих. Такое повышение затронет 38 миллионов человек. "Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты – с 1 апреля – по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении", - добавил Пудов в беседе с агентством. Рост социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона получателей. Средства на обеспечение этих выплат тоже предусмотрены в полном объеме, подчеркнул замминистра.

рф

