Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте продвигается успешно, заявил Песков

2025-11-19T12:57+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте продвигается успешно, есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Проект продвигается, продвигается успешно. Есть, собственно, все основания надеяться, что в ближайшем будущем станция будет запущена и начнет производить электроэнергию", - сказал Песков журналистам, упоминая проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.

