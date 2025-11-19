https://1prime.ru/20251119/peskov-864705004.html

В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом

общество

россия

сша

рф

стив уиткофф

дмитрий песков

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, ведутся ли сейчас контакты с Уиткоффом.

