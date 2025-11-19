Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом - 19.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом
общество
россия
сша
рф
стив уиткофф
дмитрий песков
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, ведутся ли сейчас контакты с Уиткоффом.
сша
рф
Новости
общество, россия, сша, рф, стив уиткофф, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, США, РФ, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
14:52 19.11.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом

Песков: контакты России с Уиткоффом пока не ведутся

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, ведутся ли сейчас контакты с Уиткоффом.
Песков заявил о необходимости улучшения отношений России и США
12 ноября, 21:51
 
Общество РОССИЯ США РФ Стив Уиткофф Дмитрий Песков
 
 
