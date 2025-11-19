https://1prime.ru/20251119/peskov-864705004.html
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом
Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:52+0300
2025-11-19T14:52+0300
2025-11-19T14:52+0300
общество
россия
сша
рф
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Контакты российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не ведутся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет", - ответил Песков на вопрос о том, ведутся ли сейчас контакты с Уиткоффом.
https://1prime.ru/20251112/peskov-864481401.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сша, рф, стив уиткофф, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, США, РФ, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Уиткоффом
Песков: контакты России с Уиткоффом пока не ведутся