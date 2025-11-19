Поезд Деда Мороза начинает путешествие по городам России

https://1prime.ru/20251119/poezd-864678297.html
2025-11-19T00:20+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза начинает свое путешествие по городам России, стартуя в среду из Владивостока.
Волшебный состав в этом сезоне сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года.
Подробный маршрут поезда с датами и городами опубликован на сайтах РЖД и проекта. Набор развлечений зависит от времени стоянки в каждом городе: до двух часов - праздничная программа возле состава, более трех часов - посещение состава, кукольный спектакль и другое, сообщали РИА Новости в РЖД. В расписании на сайтах это отмечено голубым и красным цветом соответственно.
Если стоянка поезда менее двух часов, для посетителей вокзала организуется бесплатная анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Посетить поезд или приобрести билет на специальную программу в данном случае не представляется возможным, так как она в таких населенных пунктах недоступна.
Если стоянка поезда более трех часов, посетителей вокзала также ждет бесплатная детская анимационная программа, после окончания которой можно бесплатно посетить вагон Снежной королевы с ее тронным залом, вагон-лавку, отправить письмо или открытку Деду Морозу, а также сфотографироваться в новогоднем фото-купе (стоимость его посещения 300 рублей) и посетить вагон-ресторан. Проход в эти вагоны осуществляется в порядке живой очереди.
По заранее приобретенным билетам дети могут посетить два вида программы. Первое - это участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". Второе - кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы", по окончании которого детям вручается сладкий подарок.
Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.
