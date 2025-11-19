Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/polsha-864697659.html
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России - 19.11.2025, ПРАЙМ
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:18+0300
2025-11-19T12:18+0300
бизнес
россия
польша
рф
радослав сикорский
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске, передает агентство Рейтер. "Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что польский МИД принял такое решение якобы после инцидента с повреждением железнодорожной линии 16 ноября.
https://1prime.ru/20251117/polsha-864627272.html
польша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, польша, рф, радослав сикорский, мид
Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, РФ, Радослав Сикорский, МИД
12:18 19.11.2025
 
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России

Польша отозвала разрешение на работу последнего консульства России в Гданьске

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске, передает агентство Рейтер.
"Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что польский МИД принял такое решение якобы после инцидента с повреждением железнодорожной линии 16 ноября.
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
В Польше заявили о подготовке нападения на страну
17 ноября, 22:59
 
БизнесРОССИЯПОЛЬШАРФРадослав СикорскийМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала