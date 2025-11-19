https://1prime.ru/20251119/polsha-864697659.html

Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России

Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске, передает агентство Рейтер. "Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что польский МИД принял такое решение якобы после инцидента с повреждением железнодорожной линии 16 ноября.

