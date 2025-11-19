https://1prime.ru/20251119/polsha-864697659.html
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России - 19.11.2025, ПРАЙМ
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:18+0300
2025-11-19T12:18+0300
2025-11-19T12:18+0300
бизнес
россия
польша
рф
радослав сикорский
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске, передает агентство Рейтер. "Сикорский заявил в среду, что он отзовет разрешение на функционирование последнего работающего в Польше российского консульства в Гданьске", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что польский МИД принял такое решение якобы после инцидента с повреждением железнодорожной линии 16 ноября.
https://1prime.ru/20251117/polsha-864627272.html
польша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, польша, рф, радослав сикорский, мид
Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, РФ, Радослав Сикорский, МИД
Польша отзовет разрешение на работу последнего консульства России
Польша отозвала разрешение на работу последнего консульства России в Гданьске