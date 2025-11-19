Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша потребовала закрыть консульство России в Гданьске до 23 декабря - 19.11.2025
Польша потребовала закрыть консульство России в Гданьске до 23 декабря
Польша потребовала закрыть консульство России в Гданьске до 23 декабря - 19.11.2025
Польша потребовала закрыть консульство России в Гданьске до 23 декабря
Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T13:21+0300
2025-11-19T13:42+0300
бизнес
россия
польша
радослав сикорский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске."23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш, получив соответствующую ноту.Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.Оценивая действия польской стороны, дипломат назвал их враждебными. "Это очередное ничем не спровоцированное враждебное действие польской стороны", - сказал он.Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
польша
бизнес, россия, польша, радослав сикорский
Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
13:21 19.11.2025 (обновлено: 13:42 19.11.2025)
 
Польша потребовала закрыть консульство России в Гданьске до 23 декабря

Последнее консульство РФ в Польше закроют до 23 декабря

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Консульство России в Гданьске должно быть закрыто до 23 декабря, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорски объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Туск рассказал, кто устроил взрыв на железнодорожной линии в Польше
Вчера, 15:59
"23 декабря этого года консульство должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", - рассказал Ордаш, получив соответствующую ноту.
Он добавил, что речь идет о четырех дипломатах, а также о технических сотрудниках. "Там работают четыре дипломатических сотрудника, плюс сотрудники технического персонала", - сказал собеседник агентства.
Оценивая действия польской стороны, дипломат назвал их враждебными. "Это очередное ничем не спровоцированное враждебное действие польской стороны", - сказал он.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России
12:59
 
БизнесРОССИЯПОЛЬШАРадослав Сикорский
 
 
