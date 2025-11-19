Поставки алюминия из России в ЕС за сентябрь выросли в 1,4 раза

https://1prime.ru/20251119/postavki-864682182.html
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поставки алюминия из РФ в Евросоюз за сентябрь взлетели в 1,4 раза за счет наращивания покупок Польшей и Грецией, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам сентября 2025 года суммарный импорт российского алюминия и изделий из него составил 67,3 миллиона евро. В месячном выражении объем поставок вырос в 1,4 раза, а в годовом - на 14%. Однако по итогам трех кварталов этого года поставки сократились на 7% - до 608,1 миллиона евро.
Больше всего в сентябре европейцы закупали у россиян необработанный алюминий, а еще алюминиевые металлоконструкции, но уже в совсем небольших объемах.
Россия среди главных поставщиков алюминия в ЕС в сентябре поднялась на 12-е место с 13-го, которое занимала месяц назад. В пятерку лидеров вошли Норвегия (381,9 миллиона евро), Китай (307,4 миллиона), Турция (252,2 миллиона), Исландия (177,7 миллиона) и Швейцария (159,4 миллиона).
Внутри объединения крупнейшими покупателями российского алюминия стали Польша, купившая его в сентябре на 19,6 миллиона евро, Италия - 17,2 миллиона и Греция - 11 миллионов евро. При этом общий прирост поставок в ЕС произошел по большей части за счет Польши и Греции, которые нарастили импорт из России в 2,2 и 2,4 раза соответственно.
Также в заметных объемах российский алюминий в сентябре импортировали Германия (8,8 миллиона евро), Нидерланды (5,9 миллиона) и Испания (4,5 миллиона).
