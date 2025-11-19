https://1prime.ru/20251119/ppeskov-864700065.html

В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Решение Польши закрыть генконсульство РФ никак не связано со здравомыслием и вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Агентство Рейтер в среду передавало, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске. "Здесь можно только выразить сожаление... Это никак не связано со здравомыслием, я бы так сказал", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Польши отозвать разрешение на работу последнего консульства РФ.

