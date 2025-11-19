https://1prime.ru/20251119/ppeskov-864700065.html
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России
Решение Польши закрыть генконсульство РФ никак не связано со здравомыслием и вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:59+0300
2025-11-19T12:59+0300
2025-11-19T12:59+0300
россия
бизнес
рф
польша
москва
дмитрий песков
радослав сикорский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Решение Польши закрыть генконсульство РФ никак не связано со здравомыслием и вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Агентство Рейтер в среду передавало, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава приняла решение отозвать разрешение на работу последнего в стране консульства РФ в Гданьске. "Здесь можно только выразить сожаление... Это никак не связано со здравомыслием, я бы так сказал", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о решении Польши отозвать разрешение на работу последнего консульства РФ.
https://1prime.ru/20251117/polsha-864627272.html
рф
польша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, польша, москва, дмитрий песков, радослав сикорский
РОССИЯ, Бизнес, РФ, ПОЛЬША, МОСКВА, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский
В Кремле прокомментировали решение Польши закрыть генконсульство России
Песков: решение Польши закрыть генконсульство РФ вызывает сожаление Москвы