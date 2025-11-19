https://1prime.ru/20251119/putin-864698850.html
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:50+0300
2025-11-19T12:50+0300
2025-11-19T12:50+0300
технологии
россия
общество
рф
китай
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Он примет участие в пленарном заседании конференции... искусственного интеллекта, обратится к участникам, послушает тоже других соучастников, в том числе из Китая и из Индии", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251110/sber-864379121.html
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , рф, китай, дмитрий песков, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
Путин в среду примет участие в конференции Сбера по ИИ