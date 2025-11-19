Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ - 19.11.2025
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ
технологии
россия
общество
рф
китай
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Он примет участие в пленарном заседании конференции... искусственного интеллекта, обратится к участникам, послушает тоже других соучастников, в том числе из Китая и из Индии", - сказал Песков журналистам.
технологии, россия, общество , рф, китай, дмитрий песков, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет участие в конференции Сбера по ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Сбербанк
Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в конференции Сбера, посвященной искусственному интеллекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Он примет участие в пленарном заседании конференции... искусственного интеллекта, обратится к участникам, послушает тоже других соучастников, в том числе из Китая и из Индии", - сказал Песков журналистам.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
ТехнологииРОССИЯОбществоРФКИТАЙДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
