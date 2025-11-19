Путин и ас-Сиси приняли участие в установке реактора АЭС "Эль-Дабаа"
Путин по видеосвязи принял участие в установке реактора АЭС "Эль-Дабаа"
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что проект АЭС "Эль-Дабаа" очень важен и является флагманским для сотрудничества между Россией и Египтом. Он также отметил, что этот проект успешно продвигается, и есть основания надеяться, что станцию запустят в ближайшем будущем.
Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Она находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.