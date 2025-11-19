https://1prime.ru/20251119/putin-864703107.html
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС
РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин. "Россия продолжит оказывать египетским партнёрам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС
Путин: Россия продолжит оказывать Египту содействие на всех этапах АЭС