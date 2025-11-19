Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251119/putin-864703107.html
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС
2025-11-19T14:05+0300
россия
рф
египет
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин. "Россия продолжит оказывать египетским партнёрам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
рф
египет
россия, рф, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
РОССИЯ, РФ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
14:05 19.11.2025
 
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
© РИА Новости
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия продолжит оказывать египетским партнёрам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
РОССИЯРФЕГИПЕТВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
