Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС

Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС

2025-11-19T14:05+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РФ будет оказывать Египту содействие на всех этапах реализации атомного проекта, заявил президент России Владимир Путин. "Россия продолжит оказывать египетским партнёрам содействие на всех жизненных циклах атомного проекта. Это касается долгосрочных поставок реакторного топлива, технического обслуживания АЭС, обращения с отработавшим ядерным материалом", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".

