https://1prime.ru/20251119/putin-864704131.html
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта
Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:25+0300
2025-11-19T14:25+0300
2025-11-19T14:25+0300
россия
египет
рф
суэцкий канал
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин. "Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше чем на треть", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа". Российский лидер также отметил, что углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны. Кроме того, запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4 800 мегаватт, по словам президента РФ, существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения III+ смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны. Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа".
https://1prime.ru/20251119/putin-864703107.html
египет
рф
суэцкий канал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, рф, суэцкий канал, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Суэцкий канал, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта
Путин: товарооборот России и Египта вырос более чем на треть