Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/putin-864704131.html
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта
Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:25+0300
2025-11-19T14:25+0300
россия
египет
рф
суэцкий канал
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин. "Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше чем на треть", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа". Российский лидер также отметил, что углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны. Кроме того, запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4 800 мегаватт, по словам президента РФ, существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения III+ смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны. Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа".
https://1prime.ru/20251119/putin-864703107.html
египет
рф
суэцкий канал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, египет, рф, суэцкий канал, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Суэцкий канал, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа"
14:25 19.11.2025
 
Путин заявил о росте товарооборота России и Египта

Путин: товарооборот России и Египта вырос более чем на треть

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Египта увеличился более чем на треть за прошлый год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Динамично растет товарооборот, объем которого по итогам прошлого года увеличился чуть больше чем на треть", - сказал Путин в ходе церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".
Российский лидер также отметил, что углубляется промышленная кооперация, ведется работа по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны. Кроме того, запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4 800 мегаватт, по словам президента РФ, существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения III+ смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка 10% энергопотребления страны.
Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа".
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Россия будет оказывать Египту содействие на всех этапах проекта АЭС
14:05
 
РОССИЯЕГИПЕТРФСуэцкий каналВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала