Путин приехал на конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:07+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и обратится к его участникам, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
