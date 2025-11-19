https://1prime.ru/20251119/putin-864718719.html
Путин посетил выставку про искусственный интеллект
Путин посетил выставку про искусственный интеллект - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин посетил выставку про искусственный интеллект
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства также примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и обратится к его участникам, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин посетил выставку про искусственный интеллект
Путин посетил выставку конференции "Сбера" AI Journey-2025