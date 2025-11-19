https://1prime.ru/20251119/putin-864719264.html

Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России

Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе посещения штаб-квартиры "Сбера" получил развернутую информацию по теме "Развитие искусственного интеллекта в России и в мире". "В течение полутора часов Путину был дан брифинг по теме искусственного интеллекта", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до посещения выставки, посвященной отечественным разработкам в сфере искусственного интеллекта, Путину были представлены сравнительный анализ развития ИИ в разных странах, информация о его применении в системе госуправления и данные об уровне развития основных разработчиков генеративных систем в России, коими являются "Сбербанк" и "Яндекс".

