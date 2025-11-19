https://1prime.ru/20251119/putin-864719264.html
Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России
Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России
Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе посещения штаб-квартиры "Сбера" получил развернутую информацию по теме "Развитие искусственного интеллекта в России и | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:39+0300
2025-11-19T18:39+0300
2025-11-19T18:39+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
сбербанк
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе посещения штаб-квартиры "Сбера" получил развернутую информацию по теме "Развитие искусственного интеллекта в России и в мире". "В течение полутора часов Путину был дан брифинг по теме искусственного интеллекта", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до посещения выставки, посвященной отечественным разработкам в сфере искусственного интеллекта, Путину были представлены сравнительный анализ развития ИИ в разных странах, информация о его применении в системе госуправления и данные об уровне развития основных разработчиков генеративных систем в России, коими являются "Сбербанк" и "Яндекс".
https://1prime.ru/20251119/putin-864718719.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин, сбербанк, яндекс
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сбербанк, Яндекс
Путину рассказали о развитии искусственного интеллекта в России
Путину в штаб-квартире "Сбера" рассказали о развитии искусственного интеллекта в России