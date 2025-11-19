https://1prime.ru/20251119/putin-864722283.html
Путин выступил на пленарном заседании конференции "Сбера"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту, передает корреспондент РИА Новости. Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других соучастников, в том числе из Китая и из Индии.
