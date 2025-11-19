https://1prime.ru/20251119/putin-864722920.html
Россия продолжит строительство ЦОДов на базе крупнейших АЭС, заявил Путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 в Москве. "Продолжим строительство ЦОДов (центров обработки данных - ред.) на базе крупнейших АЭС", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
