Россия продолжит строительство ЦОДов на базе крупнейших АЭС, заявил Путин

2025-11-19T20:42+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 в Москве. "Продолжим строительство ЦОДов (центров обработки данных - ред.) на базе крупнейших АЭС", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

