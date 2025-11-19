https://1prime.ru/20251119/putin-864723079.html

Путин оценил вклад ИИ в экономику России к 2030 году

Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. "В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

рф

