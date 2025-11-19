https://1prime.ru/20251119/putin-864723312.html

Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС

Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T21:02+0300

2025-11-19T21:02+0300

2025-11-19T21:02+0300

энергетика

россия

дальний восток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. "Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025.

https://1prime.ru/20251119/putin-864722920.html

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владимир путин