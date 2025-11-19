https://1prime.ru/20251119/putin-864723312.html
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС
2025-11-19T21:02+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. "Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025.
