Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС - 19.11.2025
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС - 19.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. "Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025.
21:02 19.11.2025
 
Путин рассказал о планах по вводу 38 энергоблоков АЭС

Путин: в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке планируется ввод 38 энергоблоков АЭС

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС.
"Что касается перспективных решений, то менее чем за два десятилетия, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025.
