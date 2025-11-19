https://1prime.ru/20251119/putin-864723706.html
Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС, сообщил Путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций. "Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других соучастников, в том числе из Китая и из Индии.
