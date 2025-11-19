https://1prime.ru/20251119/putin-864724320.html

Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин

Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин - 19.11.2025, ПРАЙМ

Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин

Россия в 2026 году откроет свое посольство в Того, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T22:32+0300

2025-11-19T22:32+0300

2025-11-19T22:32+0300

политика

бизнес

россия

рф

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году откроет свое посольство в Того, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве. "В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах", - сказал Путин в ходе переговоров. При этом, несмотря на отсутствие посольств, торгово-экономическая деятельность между странами развивается хорошими темпами, подчеркнул президент РФ. Он указал, что объем торговли РФ и Того пока скромный, но отметил хорошую тенденцию его развития. "И я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить", - обратился Путин к премьеру Того.

https://1prime.ru/20251119/putin-864723079.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, владимир путин