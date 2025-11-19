Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин
2025-11-19T22:32+0300
2025-11-19T22:32+0300
политика
бизнес
россия
рф
москва
владимир путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году откроет свое посольство в Того, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве. "В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах", - сказал Путин в ходе переговоров. При этом, несмотря на отсутствие посольств, торгово-экономическая деятельность между странами развивается хорошими темпами, подчеркнул президент РФ. Он указал, что объем торговли РФ и Того пока скромный, но отметил хорошую тенденцию его развития. "И я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить", - обратился Путин к премьеру Того.
бизнес, россия, рф, москва, владимир путин
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
22:32 19.11.2025
 
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, заявил Путин

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году откроет свое посольство в Того, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве.
"В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах", - сказал Путин в ходе переговоров.
При этом, несмотря на отсутствие посольств, торгово-экономическая деятельность между странами развивается хорошими темпами, подчеркнул президент РФ. Он указал, что объем торговли РФ и Того пока скромный, но отметил хорошую тенденцию его развития.
"И я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить", - обратился Путин к премьеру Того.
ПолитикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАВладимир Путин
 
 
