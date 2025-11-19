России нужен штаб по руководству отраслью ИИ, заявил Путин

https://1prime.ru/20251119/putin-864724914.html
России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужен реальный штаб руководства отраслью (ИИ - ред.), если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
